"سنة ورا سنة عينك علينا".. احتفالات أطفال كنائس الأقصر بالعام الجديد بملابس بابا نويل

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء مبهجة داخل الكنائس بمحافظة الأقصر، وتنظيم احتفالات مميزة ومبهجة من الأطفال بالعام الجديد 2022، حيث تم تنظيم إحتفالات بحضور أطفال المدارس والكورال المختلفة وهم يرتدون أزياء بابا نويل بالطقوس الخاصة بالكريسماس والسنة الميلادية الجديدة.

وقدم أطفال الكنائس والمدارس المختلفة العروض الفنية المبهجة داخل كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، وسط اجواء مبهجة وهم ينشدون الترنيمة الشهيرة بقدوم العام الميلادي الجديد، والتى قالوا خلالها:- (سنة ورا سنة عينك علينا فرحة وهنا دايماً مالينا.. بركة وخير ورعاية لينا ومراحم كل صباح - كللت سنتنا من جودك نورت حياتنا بوجودك من أجل كل حساناتك يارب شكراً ليك يارب شكراً ليك - سنة ورا سنة نفضل نغني ده انت إله تشبع وتغني فيك ضامنين كل السنين الجاية معاك أفراح).

ومن جانبه قدم القس صموائيل هارون بولس بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا التهنئة لكافة أبناء الشعب المصرى بقدوم العام الجديد 2022، قائلاً:- "كل عام وانتم بخير وربنا يجعله عام سعيد على مصرنا الحبيبة، وربنا يرفع الوباء عن مصر العزيزة وشعبها، وربنا يعيد عليكم وعلينا الأيام على خير".

وكانت قد احتفت محافظة الأقصر السياحية والأثرية فى الميادين والشوارع بقدوم السنة الميلادية، وذلك بنشر أشجار الكريسماس لتزين كافة أرجاء المدينة خلال استقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2022، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد، حيث سادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبري بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسي المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاء وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2022.



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إحتفالات-أطفال-كنائس-الأقصر-بالعام-الجديد-2022-بملابس-بابا-نويل



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