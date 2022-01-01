سفارة الأردن لدى واشنطن تحذر الأردنيين فى كولورادو بسبب حرائق الغابات

كتب محمد جمال

أهابت السفارة الأردنية فى الولايات المتحدة بالأردنيين في ولاية كولورادو المتأثرة بالحرائق، توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة هناك، وأشارت السفارة على صفحتها فى موقع "تويتر" إلى أهمية الاتصال على رقم طوارئ السفارة في الحالات الطارئة.

وكان حريق قد اندلع فى أحراج تقدر مساحتها بـ1600 فدان قرب مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، وشرّد الآلاف.