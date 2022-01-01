اليوم السابع
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زوارق إسرائيلية تستهدف مراكب صيد قبالة ساحل غزة

السبت، 01 يناير 2022 07:00 م
زوارق إسرائيلية تستهدف مراكب صيد قبالة ساحل غزة البحرية الإسرائيلية
كتب محمد جمال

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 استهدفت زوارق بحرية إسرائيلية، اليوم /السبت/، مراكب صيادين قبالة ساحل غزة، وقال أحد الصيادين "إن جنود البحرية الإسرائيلية أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد نحو 3 أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات فى صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة المكان".

يذكرأن، أعلن الجيش الإسرائيلى، استهداف موقع فى قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق نار من داخل القطاع على عامل إسرائيلى على المنطقة الحدودية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، في بيان حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، حيث أصيب مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".

فيما أشارت هيئة البث الرسمية فى نبأ لاحق إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية موقعا شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "معا" بإصابة عامل في الجيش الاسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووقع الحادث على الحدود الشرقية لقطاع غزة ما بين حي الشجاعية وشرق جباليا.

 


البحرية الإسرائيلية

فلسطين

إسرائيل

غزة

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