رئيس مياه الغربية: انتشار سيارات جميع أفرع الشركة وقت سقوط الأمطار.. صور

الغربية: محمد طارق

أكد المهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، أنه تم انتشار سيارات شفط مياه الأمطار على مستوى المحافظة طبقا للأماكن الحيوية المتفق عليها من قبل لجنة الازمات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على مستوى الفروع أثناء حالة الطقس السيئ المصاحب لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مراكز الغربية، حيث شهد مركز بسيون سقوط امطار خفيفة، بينما طنطا متوسطة.

كما تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة اليوم، ووجه رئيس الشركة بدفع سيارات لشفط المياه في المناطق الساخنة ورفعها فورا لمن تراكمها لا تؤثر على حركة المرور والمارة في الشوارع.

ووجه رئيس الشركة جميع الشركات بسحب المياه فورا من الشوارع دون توقف في حالة سقوط الامطار، والتعاون المستمر مع مجالس المدن للسيطرة على اي موقف طارئ قد يحدث.



انتشار سيارات جميع أفرع الشركة وقت سقوط الأمطار (2)



انتشار سيارات جميع أفرع الشركة وقت سقوط الأمطار (3)