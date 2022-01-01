اليوم السابع
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رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يتعهد بحل الأزمة الاقتصادية وتعزيز الجيش

السبت، 01 يناير 2022 04:40 م
رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يتعهد بحل الأزمة الاقتصادية وتعزيز الجيش رئيس كوريا الشمالية
كتبت رباب فتحى

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قالت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية اليوم السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا إلى حلول للمشاكل الاقتصادية وتطوير القوة العسكرية في خطاب ألقاه في اجتماع سياسي كبير هذا الأسبوع.

 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه كيم وضع  نقص الغذاء وغيره من المصاعب المحلية في مقدمة أولوياته عند حديثه عن خططه لعام 2022 في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، كما تعهد ببناء جيش كوريا الشمالية في ضوء الوضع "المزعزع" في شبه الجزيرة الكورية والسياسة الدولية.

 

وقالت الصحيفة إن تصريحاته في الاجتماع ، التي نقلها المسئول الكوري الشمالي رودونج سينمون يوم السبت ، يبدو أنها تحل محل الخطاب الذي ألقاه في رأس السنة الجديدة ، وهو خطاب كان يستخدم في السابق كوسيلة للإعلانات الدبلوماسية والسياسية الرئيسية.

 

على عكس السنوات السابقة، عندما أصدر كيم تصريحات حادة قدمت أدلة حول أولويات كيم الدبلوماسية ، ركزت ملاحظاته في الاجتماع الأخير على الشئون الداخلية - حيث سلطت الضوء على التحديات بينما يعمل المفاوضون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون على إعادة إشراك كيم في المحادثات النووية.

 

وقال خبراء إن كوريا الشمالية تواصل تطوير صواريخ وأسلحة نووية جديدة. لا تزال المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة منذ عام 2019 بسبب مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات مقابل نزع السلاح النووي ، حيث تتطلع بيونج يانج إلى الداخل أكثر بسبب مخاوف متعلقة  بوباء كورونا  والصراعات الاقتصادية.

 

وجاء الاجتماع الكامل للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الذي استمر خمسة أيام في الوقت الذي يختتم فيه كيم البالغ من العمر 37 عامًا عقده الأول في السلطة.

 

في ظل إغلاق تم فرضه على نفسه بسبب فيروس كورونا ، عانى اقتصاد كوريا الشمالية من أكبر انكماش له منذ وصول كيم جونج أون رسميًا إلى السلطة بعد وفاة والده كيم جونج إيل. سجل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية انخفاضًا حادًا بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020 ، وفقًا لتقدير حكومة كوريا الجنوبية الصادر الأسبوع الماضي.


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