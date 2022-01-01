دراسة بجنوب إفريقيا: وفيات أوميكرون أقل بنسبة 75٪ مقارنة بالسلالات السابقة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حددت دراسة أجراها مختصون في جنوب إفريقيا بدقة معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" مقارنة بسابقيه، مشيرة إلى أنها أقل بنسبة 75% وفقا لموقع صحرا نيوز الأفريقى.

ونقلت صحيفة The Telegraph عن بيانات استخلصها باحثون من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ومن جامعة بريتوريا، أن سلالة أوميكرون لديها معدل وفيات أقل بنسبة 75 ٪ مقارنة بالسلالات السابقة.

وراقب العلماء وجود مرضى في المستشفى في مدينة تسوان بمقاطعة جوتنج، والتي أصبحت المركز الأول لتفشي السلالة الجديدة. ووجدوا أن 4.5٪ من المرضى في المستشفى ماتوا بسبب الأوميكرون، بينما وصل هذا الرقم في الموجات السابقة لفيروس كورونا إلى 21.3٪.

ووجد الباحثون أيضا أن أقل من نصف الذين تم إدخالهم إلى أسرة المستشفى يحتاجون إلى علاج بالأكسجين، بينما في حالة السلالات السابقة، بلغ هذا الرقم 99.5%، كما رُصد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العناية المركزة أقل بكثير، 1 ٪ مقارنة بـ 4.3 ٪ في السلالات السابقة.

وأضافت الدراسة أن المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أثناء تفشي سلالة “أوميكرون” غادروه في المتوسط ​​بعد 4 أيام، مقارنة بـ 8.8 يوما في الموجات السابقة.

وكانت رفعت جنوب إفريقيا حظر التجول الليلي على حركة الناس بأثر فوري، وأعلنت أن البلاد قد تجاوزت ذروة موجة فيروس كورونا الرابعة المدفوعة بالمتغير "أوميكرون".

وقال بيان حكومي إنه على الرغم من قابلية متحور أوميكرون العالية لنقل الإصابة بين الأفراد، إلا أنه تسبب بمعدلات دخول أقل إلى المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، وأضاف أنه كان هناك "زيادة طفيفة" في عدد الوفيات، وأعلنت الحكومة الخميس أنه تم تخفيف بعض قواعد الإغلاق.

وينتشر المتحور الجديد - الذي أبلغت عنه جنوب أفريقيا لأول مرة الشهر الماضي - بسرعة في أماكن أخرى من العالم، مما يؤدي إلى فرض قيود واسعة النطاق في دول عدة.