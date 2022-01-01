حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ مشروع الصرف صحى لقرية منشأة هديب بـ20 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إن قرى مركز ناصر تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ناصر وببا .

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم انتظام سير العمل في مشروع الصرف الصحي بمنشأة هديب والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي..

وأضاف على يوسف أن المشروع يشمل تنفيذ محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتي منشأة هديب وغيط البحارى.

وأضاف على يوسف أن الوحدة المحلية بقرية الحمام تشهد مشروع إنشاء مجمع الحمّام الزراعي، والذى يضم "جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان"، وذلك ضمن 6 مجمعات زراعية يتم إنشاؤها بقرى "دلاص، بهبشين، بني عدي، اشمنت، دنديل" ، والتي يشرف على إنشائها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.