حملات نظافة مكثفة ورفع آثار الأمطار من الشوارع بقرى ومراكز أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة وآثار الأمطار وشفط تجمعات المياه من شوارع وميادين قرى ومراكز المحافظة، وذلك بإشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل، لافتاً إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز ونائبيه عيون ابراهيم وحسام عبد الناصر قد نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين ووازالة اثار الامطار من الشوارع والمياين بإستخدام سيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية لكنس الشوارع وإزالة الأتربة القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات والكتل السكنية تحت إشراف قسم النظافة لإضفاء الشكل الجمالي كما قامت الوحدة المحلية بمركز الفتح بحملات مكبرة برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز ونائبه اسامة كامل لرفع كافة المخلفات وازالة الاشغالات وإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين ، كما قام محمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق بحملات مكبرة بمدينة اسيوط لرفع آثار الأمطار ورفع كافة المخلفات ورفع ايى تجمعات للمياه وذلك في جهود متواصلة ليلًا ونهارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب القيادة على الطرقات السريعة في حالة سقوط الأمطار وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق معلنا عن أرقام للتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) لتلقى شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.