حصاد 2021.. طفرة غير مسبوقة وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة بقطاع الطرق بالبحيرة

واستعرض اللواء هشام آمنه جهود هيئة الطرق والكباري على مدار الثلاث سنوات الماضية حيث بلغ اجمالي عدد الطرق التى تم رصفها بالمحافظة 917 طريق بإجمالي أطوال 1100 كم وبتكلفة 2.6 مليار جنيه واجمالي عدد الكباري المنفذة 20 كوبري بإجمالي أطوال 8.5 كم بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه.

كما بلغت مشروعات الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري عدد 30 مشروع بأطوال 220 كم وبتكلفة 1.7 مليار جنيه وعدد المشروعات التابعة لخطة المحافظة 887 مشروع بأطوال 880 كم بتكلفة 900 مليون جنيه.

وبقطاع الكباري تم تنفيذ 18 كوبري تابع لهيئة الطرق والكباري بطول 8 كم وبتكلفة إجمالية 1.36 مليار جنيه وعدد 2 كوبري تابع لخطة المحافظة بطول 0,5 كم بتكلفة 40 مليون جنيه.

بالإضافة الى عددا من المشروعات القومية الهامة والكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومنها :

- توسعة طريق وادي والعلمين بطول 60 كم بتكلفة إجمالية 2.21 مليار جنيه.

- المحور الرابط بطول 84 كم بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه .

- محور المحمودية بطول 56 كم .

- محور الدلتا بطول 35 كم بطول 1.64 مليون جنيه.

- القطار السريع ( العاصمة الإدارية - العلمين) بطول 52 كم.

يأتي ذلك اتساقًا مع توجيهات الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية.