اليوم السابع
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تطوير المناطق العشوائية.. تعرف على خطة إخلاء محيط سور مجرى العيون بالقاهرة

السبت، 01 يناير 2022 06:00 ص
تطوير المناطق العشوائية.. تعرف على خطة إخلاء محيط سور مجرى العيون بالقاهرة سور مجرى العيون - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تستمر أجهزة الدولة فى تنفيذ مخطط تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، وعلى رأسها محيط سور مجرى العيون، حيث تستكمل محافظة القاهرة الأيام القادمة مخطط إخلاء محيط السور بداية من فم الخليج وحتى ميدان السيدة عائشة، ويعرض اليوم السابع، خطة الإزالات بمحيط سور مجرى العيون .
 
من المقرر البدء فى استكمال خطة نقل السكان وتسكينهم فى وحدات ملائمة بديلة خلال الأيام القادمة.
تم نقل منطقة المدابغ ومناطق أكشاك أبو السعود وعزبة المدابغ .
سيتم البدء بالجيارة ثم حوش الغجر ثم منطقة السكر والليمون ومنطقة حوش النخل.
تضم الجيارة وحوش الغجر ما يقرب من 5 آلاف أسرة.
تنفيذ الإخلاء عقب الانتهاء من نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن.
 
 

القاهرة

سور مجري العيون

العشوائيات

نقل السكان

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