تطوير المناطق العشوائية.. تعرف على خطة إخلاء محيط سور مجرى العيون بالقاهرة

كتب ـ سيد الخلفاوى

تستمر أجهزة الدولة فى تنفيذ مخطط تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، وعلى رأسها محيط سور مجرى العيون ، حيث تستكمل محافظة القاهرة الأيام القادمة مخطط إخلاء محيط السور بداية من فم الخليج وحتى ميدان السيدة عائشة، ويعرض اليوم السابع، خطة الإزالات بمحيط سور مجرى العيون .

من المقرر البدء فى استكمال خطة نقل السكان وتسكينهم فى وحدات ملائمة بديلة خلال الأيام القادمة.

تم نقل منطقة المدابغ ومناطق أكشاك أبو السعود وعزبة المدابغ .

سيتم البدء بالجيارة ثم حوش الغجر ثم منطقة السكر والليمون ومنطقة حوش النخل.

تضم الجيارة وحوش الغجر ما يقرب من 5 آلاف أسرة.

تنفيذ الإخلاء عقب الانتهاء من نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن.