بايدن يهنئ بوريك على فوزه بانتخابات الرئاسة التشيلية

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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، جابرييل بوريك على فوزه بانتخابات الرئاسة التشيلية، مشيدًا بالانتخابات في تشيلي ، وأنها تعد "نموذج قوي" لبقية العالم.

وذكرت صحيفة " ذا هيل " الأمريكية أن بوريك أصبح أصغر شخص يتم انتخابه لمنصب رئيس تشيلي بعد تغلبه على خصمه خوسيه أنطونيو كاست بأكثر من 10 نقاط.

ووفقًا لبيان صادر عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، ناقش بايدن وبوريك "التزامهما المشترك بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الشامل".

وقالت بساكي إن الرئيس بايدن شدد على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتشيلي لتعزيز التعافي الأخضر والعادل من جائحة كورونا والتصدي للتهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ.