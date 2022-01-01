اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 01:52 م
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انتظام صرف معاشات يناير من ماكينات الصراف الآلى فى اليوم الأول

السبت، 01 يناير 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات يناير من ماكينات الصراف الآلى فى اليوم الأول صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلى
كتب ــ مدحت وهبة

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بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم السبت، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 من ماكينات الصرف الآلى، ويتم الصرف بشكل منتظم.
 
كما يقوم بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،  بصرف معاشات يناير من خلال مكاينات الصراف الآلى مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 

التامينات

معاشات يناير

مستحقات معاشات يناير

صرف المعاشات

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