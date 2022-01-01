اليوم السابع: التجارة الداخلية بالجمهورية الجديدة جاذبة للاستثمارات

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، عددا من التقارير والملفات المهمة، منها تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية، إضافة إلى تقرير عن التجارة الداخلية بالجمهورية الجديدة وكيف أصبحت جاذبة للاستثمارات.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



إنشاء مشروعات "تجارية – لوجستية" باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه فى 14 محافظة.. التجارة الداخلية بالجمهورية الجديدة جاذبة للاستثمارات.. طرح أكبر مشروع قومى لإنشاء مستودعات استراتيجية لزيادة مخزون السلع الأساسية لـ8 و9 أشهر تنفيذا لتوجيهات.. القيادة السياسية.. إنشاء أول بورصة سلعية فى مصر.. وأول تداول للمنتجات خلال الربع الأول من عام 2022

إنشاء مجمعات نموذجية تقدم جميع خدمات وزارة التموين تحت سقف واحد لأول مرة.. افتتاح أول مركز إقليمى لتسجيل العالمات التجارية بالسويس.. وإنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية بالشراكة مع الجانب الفرنسي



الرئيس السيسى يوجه بإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية.. الرئيس يشدد على إعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية.. وإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة

وزير الكهرباء: الاستعانة بشباب القطاع حال عدم قدرة المسئولين على التعامل مع "التحول الرقمى".. "شاكر": نسعى لتطوير الخدمة والحصول عليها إلكترونيا



قانون التخطيط أمام "النواب" للقضاء على المركزية.. مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية لوضع خطط التنمية المستدامة

ضم كل التخصصات الطبية وصيدلية متنقلة.. إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"



15 مليون مستفيد من الدعم النقدى.. مصر تبنت نهجا متكاملا للنهوض بالتضامن الاجتماعى خلال 2021

الدفع بـ150 قيادة شابة بالمديريات الإقليمية.. فى إطار سياسات الجمهورية الجديدة.. الأوقاف "تتوسع فى تمكين الشباب