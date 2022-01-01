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اليوم.. الأعلى للجامعات يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان

السبت، 01 يناير 2022 09:00 ص
اليوم.. الأعلى للجامعات يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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حدد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت 1 يناير لفتح باب التقدم والترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان، موضحا فى قرار إعلان فتح باب التقدم أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 293 بتاريخ 27 يناير 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يناير 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم 1065 بتاريخ 23 مارس 2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.
 
وحدد الجدول الزمنى لاختيار رئيس جامعة حلوان 1 يناير حتى 6 يناير 2022 للتقدم بالترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير في الساعة الثالثة عصرا، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الإثنين 10 يناير.
 
وتجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.
 
 

جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

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