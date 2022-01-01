القيام بتمارين الكارديو قبل رفع الأثقال قد يساعد فى تقوية العضلات

كتبت إيناس البنا

البدء في ممارسة روتينية ليس بالأمر السهل نظرًا للمستوى الهائل من التحفيز والقيادة التي تدخل فيه، وبرز تدريب الكارديو وهو تمرين هوائي يتعلق باستنشاق الهواء والاستفادة من الأكسجين كواحد من أبرز أشكال التدريبات الروتينية ولماذا لا يكون كذلك؟ بعد كل شيء.

ويمكن أن يساعد في الصحة العامة مع تعزيز القوة والموقف ويمنح الجسم جاذبية جمالية، ومع ذلك، هناك مشكلة، لا تعمل كل تمارين القوة بالطريقة التي يريدها الناس.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports ، فإن ممارسة التمارين الهوائية قبل التمرين قد يساعد في تقوية العضلات، وأجريت الدراسة على 8 مشاركين خضعوا لتدريبات القوة بعد 20 دقيقة من تمارين القلب، وأشار تحليل تأثير هذا التسلسل من التمارين إلى تحسن في صحة العضلات يفوق الآثار المفيدة لتدريب القوة على العضلات وحدها.

طريقة القيام بالتمارين الهوائية