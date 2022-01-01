القوى العاملة: حصر 90 ألفا و461 عاملا غير منتظم بالمشروعات القومية

كتبت ــ آية دعبس

أولت وزارة القوى العاملة، اهتماما بالعامل المصرى خلال عام 2021 لتوفير "حياة كريمة" ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك فى إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، فقد اهتمت الوزارة برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، حيث أجرت:

1- أصدرت 237 ألفاً و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بينهم 23 ألفاً و489 من صغارالصيادين، بـ 14 مليوناً و234 ألفاً و 220 جنيها، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي ، وذلك بتعويض قيمته 100 ألف جنيه .

2- تم صرف 254 مليوناً و586 ألفاً و98 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.

3- إجراء حصر ميدانى على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و369 بمدينة العاملين الجديدة، و4014 عاملا ببورسعيد، وجارى الحصر حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عمال، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج بالشيخ زايد ، بالإضافة إلي حصر 12 ألفاً و 486 عاملا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .

4- إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو 2021 وتم سداد اشتراكاتهم التأمينية وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي.

5- كما ساهمت الوزارة من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، والتي تم صرفها على مرحلتين بـ 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وبلغ المستفيدين في المرحلة الأولى مليونا و625 ألفاً و506 مستفيدين، وفي المرحلة الثانية مليونا و423 ألفا و91 مستفيداً بتكلفة مالية بلغت 5 مليارات و461 مليون جنيه، ساهمت وزارة القوي العاملة منها بمليار و400 مليون جنيه.