اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 07:03 م
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السعودية تسمح لمتلقى لقاح سبوتنيك الروسي بدخول أراضيها

السبت، 01 يناير 2022 06:41 م
السعودية تسمح لمتلقى لقاح سبوتنيك الروسي بدخول أراضيها السعودية تسمح لمتلقى لقاح سبوتنيك V بدخول أراضيها
إيمان حنا

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تسمح السعودية، اعتبارا من اليوم السبت، لمتلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة تشمل العمرة والحج. وفق ما جاء بموقع سبق الإخباري.

يأتي هذا الإجراء بعد أن حدثت السعودية بروتوكولات الحجر المؤسسي والتي تسمح للأشخاص مكتملي التحصين بدخول السعودية وأضافت اللقاح الروسي "سبوتينك V" ضمن قائمة المسموح لهم بالقدوم.

جدير بالذكر أن الحجر الصحي المؤسسي هو "إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحیا على نفقتهم الخاصة"، حيث خصص للحجر الصحي المؤسسي مقرات "مرفق دار الإيواء السياحي المرخص من قبل وزارة السياحة، أو مسكن الشركة المرخص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمؤهلين للحجر الصحي".


كورونا

وباء كورونا

اخبار السعودية

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