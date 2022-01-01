الخارجية الهندية: باكستان والهند تبادلتا قائمة بالمنشآت النووية

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند وباكستان تبادلتا اليوم السبت، قائمة بالمنشآت والمرافق النووية لدى كل منهما ، وذلك بموجب إتفاق يلزم البلدين باقتسام المعلومات ذات الصلة بذلك فى أول شهر يناير من كل عام .

وقالت الوزارة - في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - إن الهند وباكستان تبادلتا اليوم - من خلال قنوات دبلوماسية فى نيودلهى وإسلام آباد في وقت واحد - قائمة بالمنشآت والمرافق النووية ، وذلك بموجب الاتفاق الخاص بحظر شن هجوم على منشآت ومرافق نووية بين البلدين " .

وجاء في البيان " ان هذا الاتفاق كان قد دخل حيز التنفيذ يوم 27 يناير عام 1991 ، وانه ينص على أن تقوم الهند وباكستان بابلاغ كل منهما الأخرى بالمنشآت والمرافق النووية يوم الأول من شهر يناير سنويا " .

وأضاف البيان "أن هذه تعتبر المرة الحادية والثلاثين على التوالي التي يتم فيها تبادل مثل هذه القوائم بين البلدين،وأن المرة الأولى كانت فى أول يناير عام 1992".

وأشار البيان إلى أن مصطلح " منشآت أو مرافق نووية " يتضمن مفاعلات البحوث والطاقة النووية وتصنيع الوقود وتخصيب اليورانيوم وفصل النظائر ومنشآت إعادة المعالجة ، بالاضافة التى المنشآت التى تحتوى على وقود نووى جديد أو مشع و منشآت تخزين كميات من المواد المشعة .