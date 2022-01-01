البيئة: وضع تصور هندسى للمتحف البيولوجى بمحمية الغابة المتحجرة

كتبت منال العيسوى

قال الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن ملف الاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية، يشهد خطوات خلال الفترة المقبلة لتشجيع وتنشيط السياحة البيئية فى مصر، مؤكدا أنه وضع تصور هندسي للمتحف البيولوجى المقرر تنفيذه فى محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه أيضا جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة مبنى استقبال الزوار محمية الصحراء البيضاء حيث تم البدء بتنفيذ السور المحيط لمركز الزوار خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى إفتتاح مشروع المخيم البيئى محمية الغابة المتحجرة كنموذج للسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية.

وأكد أبو سنة ، أنه جارى استكمال تطوير ورفع كفاءة الشمندورات بمحميات جنوب سيناء و البحر الأحمر بما يضمن تجربة سياحية ممتعة و آمنة ، وخاصة بعد إقامة أول طريق أخضر داخل بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم، وأنه لأول مرة يتم مشروع إنشاء النادى العلمى فى محمية قبة الحسنة بالتعاون مع مشروع.