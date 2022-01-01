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البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

السبت، 01 يناير 2022 05:43 م
البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم السبت، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والوفدالمرافق له، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
 
واستقبل خورس شمامسة الكنيسة المرقسية صاحبي القداسة بالألحان، وألقى قداسة البابا كلمة ترحيب بغبطة البطريرك، تلتها كلمة لغبطته، وبعدها قدم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية شرحًا لتاريخ كنيسة الإسكندرية، زار صاحبا القداسة بعدها مزار القديس مار مرقس الرسول والكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وتبادلا الهدايا التذكارية.
 
يذكر أن قداسة بطريرك أنطاكية وصل مصر منذ أيام في زيارة رعوية لأبناء الكنيسة السريانية بمصر.
 
 
 

البابا تواضروس الثانى

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