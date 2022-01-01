الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية: إنشاء مصنع أطراف صناعية يغير حياة ذوي الهمم

كتب محمد شرقاوى

قالت المهندسة أمل مُبدى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام منصبه، وهو يولي اهتمام خاص بذوي الإعاقة، وهو ما ظهر أكثر بحرصه على حضور احتفالية قادرون باختلاف لمدة 3 نسخ متتالية، موضحة أنها عندما علمت باجتماع الرئيس اليوم للتوجيه بإقامة مجمع صناعي متكامل للأجهزة التعويضية تذكرت حديث الرئيس مع أحد المعاقين حينما قال له: "عايز أعملكم كل حاجة في الدنيا".

وأضاف "مُبدى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن مصر من أكثر الدول التي بها حوادث طرق، والإعاقة الحركية تمثل عبئا كبيرا على أصحابها وأسرهم، واستخدام التكنولوجية والعلم الحديث وتدريب الكوادر على تركيب الأطراف الصناعية أمر هام لدمج ذوي الإعاقة وجعلهم يقوموا بواجبهم ودورهم تجاه بلدهم.

وتابعت رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، أن الرئيس دائمًا يحارب ويساند لجلب حقوق ذوي الإعاقة، مشددة على أن إنشاء مصنع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يغير حياة ذوي الإعاقة وأسرهم، موجهة التحية للرئيس السيسي ووزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمامهم بهذا الملف.