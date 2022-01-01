اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا اعتبارا من 10 يناير

السبت، 01 يناير 2022 04:10 م
الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا اعتبارا من 10 يناير لقاح كورونا
أ ش أ

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قررت الإمارات، منع السفر لجميع مواطنيها غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، اعتبارا من يوم 10 يناير الجاري، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين.
 
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت- إلى اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.
 
وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من هذا القرار، الفئات المستثناة طبيًا من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

الإمارات

لقاح كورونا

كورونا

كورونا في الامارات

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