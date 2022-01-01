الألعاب النارية تضىء سماء الرياض فى احتفالات العام الجديد.. صور وفيديو

كتب محمد تهامى زكى

أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة السعودية الرياض، احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد 2022، لتخطف الأنظار بطريقة العرض المبهرة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية.

ونشر حساب موسم الرياض، عبر منصاته على انستجرام وتويتر وفيس بوك، صورا من الاحتفالات بالعام الجديد، صحبها بتعليق: "الألعاب النارية.. تحتفل فى سماء الرياض بدخول سنة جديدة وتأخذ مكانها بين السحب وتسعد كل من يشوف".

على شاشات #بوليفارد_رياض_سيتي .. عدينا من الـ 10، لين وصلنا لـ 2022 😍

واحتفلنا سوا ببدايات جديدة نعيش فيها خيالنا أكثر ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/WpZoV2SdjB — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2021















