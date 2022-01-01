اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 07:07 م
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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق عين دلة الفرافرة بالوادي الجديد

السبت، 01 يناير 2022 05:54 م
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق عين دلة الفرافرة بالوادي الجديد انقلاب سيارة- أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أصيب 3 أشخاص، في انقلاب سيارة نقل، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة نقل بطريق " الفرافرة – عين دلة"، أسفر عن إصابة كل من خالد عبد الرحيم الحول، 20عامًا، وشقيقه عبد ربه عبد الرحيم الحول، 25عامًا، حامد منصور عقيل، 32 عامًا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية للمركز بالتعاون مع وحدة المرور في رفع آثار الحادث.


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