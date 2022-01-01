إخلاء سبيل المطربة يارا محمد وتغريم 2 آخرين 40 ألف جنيه بقضية إشغال طريق بمدينة نصر

كتب محمد إبراهيم

قررت نيابة أول مدينة نصر إخلاء سبيل كل من "يارا محمد محمد السيد"، المعروفة بالمطربة الشعبية يارا محمد بضمان محل إقامتها ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

كما أخلت النيابة سبيل كل من وليد السيد احمد، محمد حسين القاضي من ديوان القسم بضمان محل اقامتهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وفى السياق أخلت النيابة سبيل متهمين آخرين في القضية ذاتها والتي حملت رقم 23492 قسم أول مدينة نصر لسنة 2021 حال سداد كل منهما 20 ألف جنيه وهما "محسن محمود، تامر محمد الهمشرى".

كان رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر ألقوا القبض على المطربة الشعبية يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة آخرين لإقامتهم حفلا داخل كافيه شهير بدون ترخيص واختراق مواعيد العمل وعدم حمل المطربة مصنف فني.

وجاءت البداية ببلاغ من سكان أحد العقارات الكائن به" الكافيه" يشكون فيه من إشغال الطريق والإزعاج بسبب الضوضاء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط المباحث من ضبط المطربة أثناء غنائها في الكافيه وكذلك ضبط مدير أعمالها و3 آخرين وتحرر محضر بالواقعة .