اليوم السابع
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أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر أول معيد بمصر من مرضى ضمور العضلات.. لايف

السبت، 01 يناير 2022 02:20 م
أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر أول معيد بمصر من مرضى ضمور العضلات.. لايف لحظة تشييع الجثمان
الشرقية - فتحية الديب

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توافد منذ قليل أهالي قرية المجفف التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية أمام منزل " محمد عمر" المعيد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أول معيد فى مصر من مرضى ضمور العضلات، والذي وفاته المنية صباح اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ ١٠ أيام.

والراحل كان قد صدر له امر تنفيذ بتكليفه منذ 3 أشهر معيدا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.

والراحل صاحب رحلة كفاح فهو ابن الريف المصري بقرية المجفف التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، " محمد عمر خيري" من أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق جامعة الزقازيق حصل على تقدير عام ممتاز بمجموع 95%، وصدر له منذ 3 أشهر قرار رسميا من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق تعيينه معيدا بالكلية، وذلك انتصارا جديد لذوي القدرات الخاصة، حيث أصبح أول معيد بمصر مصابا بمرض ضمور العضلات من نوع دوشين، وهو نوع حاد من ضمور العضلات.


الشرقية

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محمد عمر خيرى

معيد بكلية حقوق الزقازبق

وفاة محمد عمر

ضمور العضلات

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