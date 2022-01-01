اليوم السابع
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أهالى الأقصر يحتفلون برأس السنة على كورنيش النيل

السبت، 01 يناير 2022 12:52 ص
أهالى الأقصر يحتفلون برأس السنة على كورنيش النيل
الأقصر - أحمد مرعى

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احتفل المئات من أهالى محافظة الأقصر بالدقائق الأخيرة في ليلة رأس السنة الميلادية الكريسماس، بالتوافد على كورنيش النيل، وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

 

وتوافد الشباب والفتيات والأطفال والأسر من مختلف أرجاء مدينة الأقصر، على كورنيش النيل ابتهاجا بقدوم العام الميلادي الجديد 2022، حيث زينت المحافظة الكورنيش بأشجار الكريسماس وزينة العام الجديد.

 

وفى هذا الصدد سادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبري بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسي المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاء وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2022

 

كما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حالة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التى تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفورى حال وقوع أية مشكلات للسياح.

 

 


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