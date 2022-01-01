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أمطار غزيرة على دبى وصاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة.. فيديو

السبت، 01 يناير 2022 10:42 م
أمطار غزيرة على دبى وصاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة.. فيديو برج خليفة
كتب محمد جمال

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ضربت صاعقة رعدية، اليوم السبت، قمة برج خليفة فى إمارة ‎دبى، التي تشهد هطول أمطار شديدة منذ ساعات، ونشرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ملامسة صاعقة رعدية لأطول أبراج مدينة دبى، وهو برج خليفة، وذلك في الوقت الذي تشهد مناطق مختلفة من الإمارات سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.

وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد قد دعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، مناديا بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.

يذكرأن، شهدت الإمارات أمس احتفالات باستقبال عام 2022، مع حلول الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت الإمارات، حيث تم إطلاق الألعاب النارية في برج خليفة.

وانطلقت أيضا احتفالات في أبوظبي ودبي باستقبال عام 2022.


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دبى

الإمارات

طقس

أمطار

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