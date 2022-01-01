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أمطار تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر.. والقاهرة 11 درجة

السبت، 01 يناير 2022 08:00 ص
أمطار تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر.. والقاهرة 11 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة على  مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة ، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة 
 

ذروه عدم الاستقرار

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