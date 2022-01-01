أستراليا تُغير اسم إحدى الجزر بمناسبة الذكرى الـ70 لاعتلاء الملكة إليزابيت الثانية العرش

كتب محمد جمال

علن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم السبت، عن إعادة تسمية جزيرة "آسبن" فى كانبيرا، باسم الملكة إليزابيث الثانية، تكريما لها بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلائها العرش هذا العام، وقال موريسون، في بيان نُشر على الموقع الإلكترونى التابع لرئاسة الوزراء الأسترالية: لطالما كان لإليزابيث الثانية، "مودة عميقة واتصال وثيق بالشعب الأسترالى".

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء الأسترالى، إلى أنه تم التخطيط لعدد من الفعاليات تقديراً لخدمة الملكة على مدى سبعة عقود، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، إصدار الطوابع والعملات التذكارية، وكذلك إعادة تسمية الجزيرة.

وأضاف موريسون: "سيتم تغيير اسم جزيرة أسبن الواقعة على بحيرة بيرلى جريفين في كانبيرا، في كاريلون الوطنية، إلى جزيرة الملكة "إليزابيث الثانية"، في احتفال خاص في يونيو 2022".

وتعتبر أستراليا جزء من دول الكومنولث التى يرأسها التاج البريطانى.

ولدت إليزابيث الثانية فى 21 أبريل 1926، وفي السنة الماضية بلغت من العمر 95 عاماً، وستحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتوليها العرش.