"cdc" يفجر مفاجأة: يمكنك تلقي لقاح كورونا حتى لو كنت مصابا بالفيروس

فاطمة ياسر

أقاويل عديدة تتردد حول تلقي اللقاح الخاص بالفيروس التاجي كورونا، منها ما يؤكد ضرورة عدم تلقي اللقاح عند الإصابة وظهور أعراض، ولكن في حقيقة الأمر أن البعض يتعرض للإصابة دون ظهور أيه أعراض عليه، ففي حالة تلقي اللقاح وأنت مصاب بكورونا هل هذا الأمر يعرضك للخطر؟





أكد التقرير المنشور من مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية الأمريكى "cdc"، أنه يمكن أن تحصل على اللقاح الخاص بالفيروس التاجي كورونا حتى لو كنت مصابًا، وذلك يرجع إلي الأسباب التالية:

-لم تؤكد الأبحاث حتى الآن على مدة تواجد الأجسام المضادة في الجسم وذلك في حالة الإصابة، فأنت ليس محميا بالأجسام المضادة.

- يساعد اللقاح على حمايتك حتى إذا كنت مصابًا بالفعل بالفيروس التاجي كورونا.

- أشارت الأبحاث الحديثة أن اللقاح يحمي الناس بشكل أفضل وفعال، وذلك عكس ما يحدث للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس التاجي كورونا، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص غير الملقحين الذين أصيبوا بالفعل هم أكثر عرضة مرتين من الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

-إذا كنت مصابا بكورونا وتم علاجك بالبلازما، فعليك الانتظار 90 يوما قبل الحصول على اللقاح.

-إذا كان لديك تاريخ وراثي من متلازمة الالتهابات المتعددة أي أنك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهابات الرئوية وأصيبت بالفعل فعليك تأخير التطعيم حتى تتعافى من المرض ولمدة 90 يومًا بعد تاريخ تشخيص .