اليوم السابع
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الخميس، 09 سبتمبر 2021 11:50 م
أكرم القصاص
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نيجيريا تصادر 14 طنا من اليوريا كانت ستستخدمها "بوكو حرام" لصنع المتفجرات

الخميس، 09 سبتمبر 2021 10:00 م
نيجيريا تصادر 14 طنا من اليوريا كانت ستستخدمها "بوكو حرام" لصنع المتفجرات عناصر من الجيش النيجيرى
كتب وكالات

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أعلن الجيش النيجيري، أن قواته صادرت 14 طنا من الأسمدة كانت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، تسعى لاستخدامها فى تصنيع المتفجرات، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأوضح الجيش، أنه كشف عصابة كانت تزود المتمردين بأسمدة "اليوريا" ومواد لصنع العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة محلية الصنع.

 

وقال البريجادير جنرال أونيما نواتشوكو المتحدث باسم الجيش فى بيان "إن القوات صادرت 281 جوالا من اليوريا يزن كل منها 50 كيلوجراما فى موقعين بولايتى بورنو ويوبى فى شمال شرق البلاد".

 

وقتلت "بوكو حرام" مئات الأشخاص فى تفجيرات خلال حربها المستمرة منذ 12 عاما ضد القوات المسلحة فى شمال شرق نيجيريا، وهو صراع امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة وأودى بحياة نحو 350 ألف شخص.

 

 


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