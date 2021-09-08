4 تحاليل دم تكشف الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى

كتبت هند عادل

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب التهاب المفاصل، سيشخصه الطبيب بعد النظر في الأعراض التي يعاني منها الشخص ونتائج الفحص البدني واختبارات الدم ونتائج الأشعة.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday يمكن للأطباء اختبار عينات الدم بحثًا عن العديد من علامات الالتهاب والجهاز المناعي التي توجد عادةً في الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتقدم السطور التالية أنواع اختبارات الدم التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أم لا.

اختبارات الدم للكشف عن التهاب المفاصل الروماتويدى

عامل الروماتويد

يقيس هذا الاختبار مستوى RF ، الذي يعمل كجسم مضاد ضد جاما جلوبيولين ، وهو نوع من البروتين الطبيعي في الدم.

يتراوح نطاق التردد اللاسلكي الطبيعي بين 0 و 20 وحدة لكل مل قد يشير وجود مستوى أعلى من ذلك إلى التهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن هذا وحده لا يؤكد وجود الحالة، يمكن للعديد من الحالات الصحية الأخرى أن تزيد من مستويات التردد الراديوي في الجسم ، وحوالي 5٪ من الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الترددات الراديوية لا يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

وبالمثل ، فإن حوالي 20٪ من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ليس لديهم مستويات عالية من الترددات الراديوية هذا هو السبب في أن الأطباء قد يحتاجون إلى اختبارات أخرى ، مثل اختبار مكافحة CCP ، لتأكيد التشخيص.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي بعض الفيروسات إلى ظهور أعراض مشابهة لأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وتؤدي إلى نتيجة إيجابية في اختبار الترددات الراديوية تشمل أمثلة الفيروسات التي يمكن أن تسبب ذلك فيروس بارفو B19 والتهاب الكبد سي.

قد يحتاج الشخص إلى اختبارات إضافية، مثل اختبار الأجسام المضادة لالتهاب الكبد C ، لاستبعاد هذه العدوى الفيروسية، ومع ذلك، قد يحتاج الطبيب فقط إلى اختبار الفيروسات مثل فيروس بارفو إذا كان هناك خطر مثبت للتعرض على سبيل المثال، إذا كان الشخص على اتصال بمجموعة معرضة للخطر، مثل الأطفال.

الأجسام المضادة للنواة

يبحث هذا الاختبار عن مستويات عالية من الأجسام المضادة للنواة (ANAs) هذه هي بروتينات الدم التي يمكن أن تهاجم نواة الخلية وتدمر الخلية.

يمكن أن توجد الأجسام المضادة للنواة في الأشخاص الذين يعانون من عدد من الحالات، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، وتصلب الجلد، ومرض سجوجرن، ومرض النسيج الضام المختلط لهذا السبب، فإن النتيجة الإيجابية في اختبار الأجسام المضادة للنواة (ANA) وحدها لا يمكن أن تؤكد وجود التهاب المفاصل الروماتويدي.

بروتين سي التفاعلي

يتحقق هذا الاختبار من وجود بروتين سي التفاعلي (CRP) ، الذي ينتجه الكبد استجابةً للالتهاب في الجسم يساعد البروتين في تنظيم ردود الفعل المناعية، ويمكن أن تشير نتائج اختبار CRP إلى التهاب عضو بالجسم.

يمكن أن يشير وجود CRP إلى التهاب في أي مكان في الجسم ، وقد تشير نتيجة الاختبار الإيجابية إلى التهاب المفاصل الروماتويدي أو حالة أخرى، مثل مرض السكري أو السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي أو أمراض القلب أو الاكتئاب أو أمراض الرئة.

معدل الترسيب

يقيس هذا الاختبار السرعة التي تتجمع بها خلايا الدم الحمراء في عينة الدم معًا وتستقر في قاع أنبوب الاختبار على مدار ساعة يسمي الأطباء هذا أحيانًا معدل التثفل يمكن أن يشير إلى وجود التهاب في الجسم أم لا.

يمكن أن تؤدي العوامل الأخرى إلى جانب التهاب المفاصل الروماتويدي ، مثل العدوى والتقدم في السن ، إلى ارتفاع معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR). يمكن أن تختلف نتائج الشخص أيضًا بمرور الوقت.

بالنسبة للذكور ، تتراوح معدلات ESR الطبيعية من 0 إلى 20 ملليمترًا (ملم) في الساعة ، اعتمادًا على أعمارهم بالنسبة للإناث ، يتراوح المعدل الطبيعي بين 0 و 30 ملم في الساعة ، حسب العمر، تميل هذه النطاقات إلى أن تكون أعلى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.