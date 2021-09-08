وزير الصحة البريطانى: الموافقة على الجرعات المعززة وتحصين الأطفال قد تتم خلال أيام

قال وزير الصحة البريطاني ساجيد جاويد إنه يمكن إعطاء الضوء الأخضر لبرنامج الجرعات المعززة للقاح كوفيد-19 لكبار السن ، وتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما في غضون أيام، مؤكدا أنه من حق صغار السن أن يختلفوا في الرأي مع الآباء بشأن حصولهم على التطعيم من عدمه.

وأوضح جاويد أنه يتوقع أن يسمع من كبار المسؤولين الطبيين الأربعة في المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة آرائهم حول ما إذا كان يجب أن يكون هناك حملة موسعة للقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف أن الأمر سيتطلب موافقة من والدي الأطفال بين 12 و 15 عاما كما كان الحال "منذ عقود"، ولكن إذا لم يتفق رأي الأطفال مع أولياء أمورهم ، فسيكون رأي الطفل له الأولوية طالما أنهم يتمتعون بالكفاءة الكافية لاتخاذ قرار.

وقال جاويد: "إذا كان هناك اختلاف في الرأي بين الطفل ووالديه فعندنا متخصصون يعملون في مجال خدمة التحصين في المدارس. فعادة ما يجلسون مع الوالد والطفل، ويحاولون الوصول إلى نوع من توافق الآراء".

وأوضح وزير الصحة البريطاني أنه "واثق للغاية" من أن المملكة المتحدة سيكون لديها برنامج جرعات معززة ، حتى يتمكن كبار السن من تلقي جرعة ثالثة، مع توقع صدور إرشادات بهذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين.