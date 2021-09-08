والدة جندى أمريكى قتل فى كابول تدعو ترامب لحضور جنازته.. والرئيس السابق: بلدك تحبك

كتبت: نهال أبو السعود

قامت والدة أحد الجنود الأمريكيين الذين توفوا خلال هجوم داعش الانتحاري على مطار كابول بدعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحضور جنازة ابنها وكتبت عبر حسابها على فيس بوك:" انه شرف عظيم ان تكون معنا"

قالت صحيفة نيويورك بوست ان كريم بيكوي نجل شانا شابيل واحدا من 13 جندي امريكي قتلوا في انفجار عند مطار حامد كرازي في العاصمة الأفغانية كابول في 26 أغسطس، وقالت شابيل: "احب ان يكون رئيسي ترامب حاضرا وانا اودع طفلي"

وتابعت: "إنه لشرف كبير أن ألتقي بالرئيس الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أنا أحبك وأمريكا تحبك."

ورد ترامب في بيان عبر البريد الإلكتروني من منظمة Save America PAC في عيد العمال: "شكرًا لك شانا" ، مضيفًا: "بلدنا تحبك وتحب بشكل خاص ابنك الجميل كريم" ولم يذكر ما إذا كان سيحضر جنازة نيكوي المقرر إجراؤها في 18 سبتمبر.

ألقى والدا كريم نيكوي باللوم على الرئيس بايدن في وفاة ابنهما في اليوم التالي للهجوم ، قال والد كريم ، ستيف نيكوي ، لصحيفة ديلي بيست إن القائد العام "أدار ظهره له .. لقد أرسلوا ابني إلى هناك باعتباره دافعًا للأوراق ، ثم أخرجوا طالبان لتوفير الأمن".

في 30 أغسطس، اقتحم تشابيل بايدن في منشور مطول على فيس بوك، كتب فيه: "أعلم أن وجهي محفور في عقلك! أمس استطعت أن أنظر إليك مباشرة في عينيك وأتحدث معك.. ثم حاولت مقاطعي وإعطائي قصتك الخاصة، وكان على أن أخبرك أن هذا ليس عنك، لذا لا تجعل الأمر يتعلق بك !!!"

ورد ترامب على هذا المنشور أيضًا، فكتب في بيان في اليوم التالي أن تشابيل كان "صحيحًا بنسبة 100 %"، وأضاف: "لو كنت رئيسًا لكان ابنك الرائع والجميل كريم معك الآن، وكذلك أبناء وبنات الآخرين، بمن فيهم كل من ماتوا في الهجوم الشرس على مطار كابول .. كان يجب إخراج المدنيين أولاً، جنبًا إلى جنب مع معداتنا البالغة 85 مليار دولار، مع خروج الجيش بأمان شديد بعد أن كان كل شيء واضحًا.. أحبك وأحب كريم".