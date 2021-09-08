موسكو تدرس رفع غرامة مسببى الضوضاء أثناء ساعات النوم من 500 إلى 5000 روبل

كتب محمد جمال

تتجه العاصمة الروسية نحو تشديد المسألة القانونية على مسببي الضجيج والضوضاء خلال ساعات الليل (راحة السكان)، حيث تقترح سلطات العاصمة موسكو تغليظ الغرامة المالية للمخالفين، وصرح عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، بأنه أدخل مجموعة من التعديلات على قانون الراحة إلى مجلس نواب العاصمة الروسية تتضمن تشديد المسؤولية على مخالفي ساعات الهدوء ومتسببي الضجيج خلال ساعات الليل، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

واقترح سوبيانين، بحسب تغريدة نشرها اليوم الأربعاء، رفع غرامة مسببي الضجيج من قبل سائقى السيارات بمقدار 10 مرات من 500 إلى 5000 روبل (حوالي 68 دولارا).

ووفقا لعمدة موسكو فإن قيمة الغرامة سترتبط بقوة محرك السيارة، فكلما زادت قوة المحرك سترتفع قيمة الغرامة، فعلى سبيل المثال إذا كان شخص يمتلك سيارة رياضية بقوة 400 حصان وتسبب بضجيج فسيغرم بمبلغ 10 ألاف روبل.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون ما تزال مشروع، حيث يتوجب على نواب العاصمة موسكو مناقشتها وبحثها.