ممثل خارجية الاتحاد الأوروبى يلتقى مسئولى ليبيا اليوم بالتزامن مع الانتخابات

كتبت: هناء أبو العز

يتوجه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى ليبيا اليوم 8 سبتمبر، حيث تأتي هذه المهمة في منعطف مهم للبلاد ، مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر.

وفى بيان للاتحاد الأوروبى، فإن الممثل السامي بوريل يعقد اليوم اجتماعا ثنائيا في طرابلس مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنجوش، وبعد ذلك سيعقد كلاهما لقاء صحفي مشترك.

كما سيلتقي جوزيف بوريل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى ونائب الرئيس موسى الكونى.