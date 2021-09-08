مقتل وإصابة 4 أشخاص فى عمليتى إطلاق نار فى مارسيليا بفرنسا

كتب : أحمد علوى

أعلن مصدر شرطي في مدينة مارسيليا المطلة على ساحل فرنسا الجنوبي على البحر الأبيض المتوسط، وقوع حادثتي إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في المدينة (بوش دو رون).

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء أن الحادثة الأولى وقعت في الدائرة الأولى بالمدينة، حيث أطلق ثلاثة رجال مقنعين بمسدساتهم على اثنين آخرين؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الثاني بجروح، مضيفة أن عملية إطلاق النار الثانية وقعت في الدائرة 13 بالمدينة، حيث فتح رجلان كانا على متن سيارة النار على مواطنين في مدينة "لا رينو"، ما تسبب أيضا في مقتل رجل وإصابة آخر صاصة.

وكان شخصان قد أصيبا بإطلاق نار في 20 أغسطس 2021 بالحى العاشر بالقرب من مركز "أوشان" بمدينة "مرسيليا" الفرنسية.