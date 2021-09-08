اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس الأمن الأفريقى يدين الأحداث فى غينيا ويدعو للتمسك بالدستور

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 12:52 م
مجلس الأمن الأفريقى يدين الأحداث فى غينيا ويدعو للتمسك بالدستور الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى فيليكس تشيسكيدى
أديس أبابا (أ ش أ)

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دعا رئيس مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى محمد على حسن، إلى ضمان الانتقال السلمي واستعادة النظام في جمهورية غينيا مما يتيح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
 
وشدد في بيان الاتحاد الأفريقي على عدم التسامح مطلقًا مع التغييرات غير الدستورية للحكومة معتبرا ما حدث في غينيا "انقلاباً عسكرياً" غير مقبول، مؤكد أنه لا يمكن لإفريقيا أن تتسامح مع نهج استخدام القوة في تداول السلطة.
 
وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عن قلقه العميق حيال تطور الوضع في غينيا، وأدان ورفض الأحداث التي شهدتها البلاد، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس البلاد ألفا كوندي وجميع المعتقلين الآخرين.
 
يذكر أن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى فيليكس تشيسكيدى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد قد أعربا عن إدانتهما للأحداث في غينيا، وطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي، كما دعا المسئولان -الأحد الماضي- مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للاجتماع بشكل عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.

غينيا

الاتحاد الافريقى

مجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقى

الوضع فى غينيا

اخبار غينيا

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