لو انت مريض سكرى.. كيف تتحكم في مستويات السكر بالدم من نظامك الغذائي؟

كتبت مروة هريدى

مرض السكري هو اضطراب أيضي يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم، يحدث هذا إما بسبب انخفاض إنتاج الأنسولين أو زيادة المقاومة في الخلايا، ويمكن أن يؤدي مرض السكري إلى فشل الأعضاء إذا لم يتم الاعتناء به، وقد يعاني مرضى السكري من نوبات أكثر من الجوع وتناول الوجبات الخفيفة وكثرة التبول، لذلك يجب على مرضى السكر إدارة نظامهم الغذائي وفقًا لذلك.

بدلاً من تناول الكثير من الطعام في وقت واحد، يجب أن يقسم مرضى السكرى نظامهم الغذائي إلى أجزاء أصغر ووجبات أكثر تكرارًا، حيث يمكن أن يساعدك ذلك في التغلب على الجوع وكذلك إدارة مستويات السكر لديك، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth"، إليك بعض الأطعمة والمشروبات للتحكم في مستويات السكر في الدم.

أطعمة مفيدة لمرضى السكرى

الحبوب

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري بالتأكيد تضمين الحبوب في نظامهم الغذائي، مثل الشعير والشوفان والذرة وجميع أنواع الحبوب.

البروتين النباتي

يجب على مرضى السكري التركيز أكثر على البروتين النباتي لأنه يحتوي على دهون أقل بكثير مقارنة باللحوم، حيث تمنحك البروتينات شعورًا بالشبع لفترة أطول، كما تساعدك على إدارة وزنك.

علاوة على ذلك، تحتوي معظم البروتينات النباتية مثل الفول على كميات جيدة من الألياف التى تساعد فى تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.



خطة نظام غذائى لمرضى السكرى

منتجات الألبان والمخمرة

تحتوي منتجات الألبان على كمية أقل من السكريات، فهي في الغالب عبارة عن ماء لذا فهي تساعد على تجديد السوائل في الجسم. أما المنتجات المخمرة مثل اللبن الرائب والزبادى فهي أيضًا جيدة لمرضى السكري للحفاظ على أمعاء صحية.

الدهون غير المرئية

الدهون غير المرئية هي تلك الموجودة بشكل طبيعي في الطعام، مثل أحماض أوميجا 3 التي تتوافر فى بذور الكتان والحلبة والأفوكادو وغيرها لتلبية احتياجات الجسم، مع مراعاة عدم استهلاك أكثر من 10-15 جرامًا من الدهون يوميًا إذا كنت تعاني من مرض السكري.

الأطعمة ذات مؤشر أقل من السكر

يجب أن ندرج الأطعمة التي تحتوي على كمية أقل من السكريات مثل الحمضيات، ويمكن أيضًا إضافة الأعشاب مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الأسود والقرفة للتحكم في الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.



السكرى

أطعمة محظورة على مرضى السكرى

المخبوزات والحلويات

يجب على مرضى السكري مراقبة تناول السكر عن كثب، وتجنب الكعك والبسكويت وجميع الأطعمة التي تحتوي على مؤشر عالى من السكر، ما قد يترتب عليه ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما أن هذه الأطعمة غنية أيضًا بالسعرات الحرارية والدهون التي لا تفيد صحتك.

المشروبات السكرية

عندما نستهلك الأطعمة الصلبة، فإنها تطلق السكر ببطء في مجرى الدم أثناء هضمها على عكس المشروبات التي تطلق السكر بشكل أسرع في الجسم، لذاك يجب على مرضى السكري تجنب تناول المشروبات الغازية وغيرها، وإذا كنت معتادًا على تناول الشاي أو القهوة يجب أن تفضل تناولهما بدون سكر وحليب.

الأطعمة المقلية

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية، يجب عليك أيضًا تجنب الأطعمة المخبوزة التي تحتوي على الكثير من الدهون مثل الفطائر والكعك والخبز الذي يحتوي على الكثير من السمن الذي يمكن أن يكون غير صحي للغاية.