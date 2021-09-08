كان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل آتال، قد صرح بأن حملة التطعيم بجرعة ثالثة ضد فيروس كورونا للأشخاص ذوى الأمراض المزمنة، ستبدأ اعتبارا من منتصف سبتمبر الجارى.