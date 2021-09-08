وأوضح بعض المدرسين أن مياه الفيضانات غمرت المدارس في المنطقة ، و أنهم اضطروا إلى البدء فى إنشاء فصول دراسية على قوارب وسط المياه .

وقال المدرسون"إننا اتخذنا هذه المبادرة لأنه لم يكن امامنا خيار آخر،حيث إن مياه الفيضانات عادة ما تستمر فى المنطقة لمدة ستة شهور " .
وأضافوا قائلين " إننا سنواصل إلقاء الدروس على القوارب طالما ظلت مياه الفيضانات لأنه لايمكننا حذف المقررات الدراسية " .

ولفت المدرسون إلى أن استمرار الفيضانات وتفشى وباء فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / أثرا بدرجة كبيرة على تعليم التلاميذ فى ولاية بيهار . 