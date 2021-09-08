وكالات الأنباء

أعلنت السلطات المحلية فى ولاية آسام الهندية غرق زورق كان على متنه نحو 100 راكب بات مصيرهم مجهولا.

وقال شهود عيان، اليوم الأربعاء،حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق فى ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.

ومن جانبه قال رئيس حكومة ولاية آسام فى تغريدة على حسابه على تويتر: "يعتصرنى الألم إزاء حادث القارب المأساوي... وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة".

ولم تكشف السلطات الرسمية حتى الأن عدد ضحايا الزورق.

يذكر أن الفيضانات التى اجتاحت منطقة " كاتيهار" بولاية بيهار الهندية أدت إلى اضطرار المدرسين إلى إنشاء فصول دراسية للطلاب على القوارب لتمكينهم من استكمال مناهجهم الدراسية.