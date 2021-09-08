اليوم السابع
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رئيس المكسيك: رغم الزلزال المدمر لا توجد خسائر بشرية تذكر

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 07:00 ص
رئيس المكسيك: رغم الزلزال المدمر لا توجد خسائر بشرية تذكر مانويل لوبيز أوبرادور
(وكالات)

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أكد رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، أنه بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وهز وسط وجنوب البلاد، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في العاصمة والولايات التي تحيط بها إلى الجنوب.

وقال مانويل في رسال بالفيديو على حسابه على تويتر، "أبلغكم عن الهزة: مركز الزلزال تم تسجيله في أكابولكو، في غيريرو، لحسن الحظ لا توجد أضرار كبيرة في تلك الولاية، فقط سقوط الأسوار، والشيء نفسه في موريلوس، لا يوجد أي ضرر في أواكساكا، ، و بويبلا، ولا توجد أضرار جسيمة في مكسيكو سيتي"

واهتزت مبان في مكسيكو سيتي، ليل الثلاثاء، وهرع الناس إلى الشوارع بعد أن هز زلزال قوي جنوب غرب المكسيك.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة سان ماركوس بولاية غوريرو.

وحذر نظام التحذير المبكر من موجات المد العاتية "تسونامي"، من مخاطر حدوث تسونامي.

 

 

 


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مبان

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