رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تدعو للحوار مع طالبان لحل الأزمة الإنسانية بأفغانستان

(أ ش أ)

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، ضرورة الحوار مع حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان، من أجل حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا البلد.

وقالت ماتفيينكو - في تصريح وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) : "نحن بحاجة إلى إجراء حوار مع حركة طالبان لأنه من الضروري التفكير فيما سيحدث للناس هناك".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن روسيا لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة طالبان، مشددا على أنه من الضروري متابعة تطابق وعودها مع أفعالها.

وعلى صعيد آخر، قال السفير الهندي لدى موسكو بالا فينكاتيش فارما، إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيناقش الوضع الراهن في أفغانستان مع القيادة الهندية في نيودلهي اليوم.

وأضاف فارما - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن باتروشيف سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، موضحًا أن المناقشات ستركز على الوضع في أفغانستان.

يأتي ذلك بعد أن شنت حركة طالبان الأفغانية عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على أفغانستان بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد، وفي 15 أغسطس استقال الرئيس الأفغاني أشرف غني واجتاحت قوات طالبان العاصمة الأفغانية كابول وسيطرت على البلاد.