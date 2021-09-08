كما تابعت الحركة أن أي عواقب تلحق بمن ينتهكون تلك القرارات هي مسؤوليتهم الخاصة، وخرجت في العاصمة الأفغانية كابل مظاهرة جديدة نظمها عدد من النساء للمطالبة بحقوقهن بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، وقام عناصر تابعون لحركة طالبان بتفريق المظاهرة الاحتجاجية باستخدام العصي.