تقرير: إيطاليا تخسر ربع محصول الفاكهة فى عام 2021 بسبب المناخ

أكد الاتحاد الوطنى للمزارعين بإيطاليا (كولديريتى)، أن الظواهر الجوية الشديدة المتزايدة أدت إلى خفض إنتاج الفاكهة فى إيطاليا بنسبة 27٪، حسبما قالت وكالة " أنسا" الإيطالية.
وقال التقرير إن الطقس الجنوني يقلل الإنتاج الوطني بنسبة 27٪ في عام 2021 ، بما في ذلك الجفاف والأمطار الغزيرة والبرد وانخفاض درجات الحرارة.
على وجه الخصوص، انخفض إنتاج الكمثرى بنسبة 69٪ مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، وإنتاج الخوخ بنسبة 48% ، وإنتاج المشمش بنسبة 37%.
وذكر كولديريتي: "إنه وضع مأساوى للمنتجين الذين فقدوا في كثير من الحالات عامًا كاملًا من العمل، ولكن أيضًا للمستهلكين الذين واجهوا زيادة في سعر عربة التسوق".
وأوضح: "يضمن قطاع الفاكهة والخضروات 440 ألف وظيفة في إيطاليا، و 40٪ من الوظائف في الزراعة ، ويولد حجم مبيعات يصل إلى 15 ألف مليون يورو سنويًا".
حتى الآن هذا العام، تم تسجيل أكثر من 1400 حدث متعلق بالظروف الجوية فى إيطاليا، بزيادة 65٪ عن العام السابق.
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