وذكر بيان للخارجية الروسية ، أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف أعرب للسفير الياباني لدى موسكو عن احتجاج شديد على الخطوات غير الودية، التي اتخذتها طوكيو في الأيام الأخيرة في سياق مطالبات اليابان الإقليمية لروسيا.

وأضاف البيان:" أن الخارجية الروسية حثت الشركاء اليابانيين على عدم الانزلاق إلى خط مدمر في العلاقات الثنائية"، داعيا طوكيو للعودة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بين القادة بشأن الارتقاء بالعلاقات الروسية اليابانية إلى مستوى جديد نوعيا من خلال التنمية الشاملة للتعاون التجاري والاقتصادي واجراءات بناء الثقة في المجال الأمني وتقارب المواقف في الشؤون الدولية. ويأتي استدعاء السفير الياباني لدى موسكو إلى الخارجية الروسية بعد استدعاء اليابان للسفير الروسي لدى طوكيو للاحتجاج على زيارة رئيس الحكومة الروسية إلى جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين.
 