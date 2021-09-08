وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن اكثر من 500 جندى، و50 وحدة من المعدات العسكرية بدأت تدريبات فى جزر الكوريل بشرق روسيا، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الشرقية إن أكثر من 500 جندى من وحدة الدفاع الجوى بدأوا تدريبات تكتيكية على التصدي إلى عمليات الإنزال، وجرى نشر حوالي 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة هناك.

وذكرت مصادر عسكرية مشاركة في التدريبات أن طائرات مسيرة تقوم باستطلاع المكان في إطار التمرين العسكري، قبل أن تقوم وحدات المدفعية بتوجيه ضربات مركزة ضد أهداف سطحية تحاكي سفن الإنزال الصغيرة لعدو افتراضي.

وقالت المنطقة العسكرية الشرقية إن أطقم دبابات T-72B وأطقم المدافع ذاتية الدفع، ستقوم في المرحلة الأخيرة من التمرين بإطلاق الذخيرة الحية على أهداف تحاكي القوى العاملة والمعدات المدرعة الخفيفة لعدو افتراضي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، استدعت السفير اليابانى لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكى، يوليو الماضى، للاحتجاج على الخطوات غير الودية لطوكيو فى سياق مطالبات اليابان الإقليمية لروسيا المتعلقة باستعادة جزر الكوريل، داعية إلى تنفيذ ما توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي بشأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.