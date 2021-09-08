بلينكن: أشرف غنى أبلغنى بأنه سيقاتل حتى الموت لكنه غادر أفغانستان خلال 24 ساعة

كتب محمد جمال

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن الولايات المتحدة لم تساعد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في مغادرة أفغانستان، ولم تعلم بنواياه، وقال بلينكن في تصريح لوكالة "طلوع نيوز"، يوم الأربعاء، إنه كان له اتصال هاتفي مع غني قبل يوم من مغادرته البلاد، وأضاف: "وفي مكالمتنا كنا نتحدث انتقال السلطة وقال لي فى الحديث إنه كان مستعدا للقتال حتى الموت، وغادر أفغانستان بعد أقل من 24 ساعة".

وتابع: "وبالطبع لم أعلم بذلك، ونحن لم نقم بأي شيء لمساعدة ذلك"، وردا على سؤال عن مغادرة أشرف غني مع الأموال، قال بلينكن إنه لا يعلم بذلك، مضيفا: "ما أعلمه هو أنه غادر البلاد وبعد فترة قصيرة انهارت مؤسساتها وحكومتها".