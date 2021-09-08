بلينكن: أشرف غنى أبلغنى بأنه سيقاتل حتى الموت لكنه غادر أفغانستان خلال 24 ساعة

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن الولايات المتحدة لم تساعد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في مغادرة أفغانستان، ولم تعلم بنواياه، وقال بلينكن في تصريح لوكالة "طلوع نيوز"، يوم الأربعاء، إنه كان له اتصال هاتفي مع غني قبل يوم من مغادرته البلاد، وأضاف: "وفي مكالمتنا كنا نتحدث انتقال السلطة وقال لي فى الحديث إنه كان مستعدا للقتال حتى الموت، وغادر أفغانستان بعد أقل من 24 ساعة".
وتابع: "وبالطبع لم أعلم بذلك، ونحن لم نقم بأي شيء لمساعدة ذلك"، وردا على سؤال عن مغادرة أشرف غني مع الأموال، قال بلينكن إنه لا يعلم بذلك، مضيفا: "ما أعلمه هو أنه غادر البلاد وبعد فترة قصيرة انهارت مؤسساتها وحكومتها".
وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لن تدعم أي حكومة، إلا في حال كانت تستحق فعلا ذلك الدعم"، مضيفا أن الشعب الأفغاني "يستحق حكومة تمثل كافة الأطياف في البلاد"، وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس في قاعدة "رامشتاين" بألمانيا: "نود من حركة طالبان أن تسمح بوصول المساعدات في أفغانستان".
وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان، من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني، عن أمله في "ألا تسمح طالبان بأن تتحول أفغانستان إلى منصة للعمليات الإرهابية".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث: "نطالب طالبان باحترام التزاماتها بالسماح بخروج الراغبين وحماية الحقوق".
وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، إلى أن واشنطن تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب "وسنقيم أي حكومة بناء على أفعالها".
وأضافت: "الولايات المتحدة ستقوم بالتصدي لأي تهديد يطال مصالحها في أفغانستان"، التي أضحت تحت سيطرة طالبان منذ أغسطس الماضي.
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