الشرطة البريطانية ترفع طوقا أمنيا فرضته بالقرب من مكتب بوريس جونسون

وكالات الأنباء

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على لفافة مجهولة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفرضت الشرطة البريطانية، طوقا أمنيا، لفترة وجيزة، بعد العثور على اللفافة، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها رفعت الطوق الأمني، الذي فرضته بالقرب من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت، بعد أن شاهد الضباط قطعة لم يكشف عنها فى مكان قريب.

وأضافت الشرطة أنها فرضت نطاقا أمنيا لفترة وجيزة، بعد أن عثر ضباط على لفافة مجهولة في المنطقة لكنها رفعته بعد أن تأكدت أنها لا تشكل خطرا.

وأشارت الشرطة البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه "تم تقييم اللفافة وهي ليست مريبة".

وفى وقت سابق كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لإجراء تعديل وزاري كبير في مجلس وزرائه في شهر سبتمبر الجاري، وسط شائعات حول خفض رتب بعض كبار وزرائه.