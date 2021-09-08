اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة البريطانية ترفع طوقا أمنيا فرضته بالقرب من مكتب بوريس جونسون

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 02:06 م
الشرطة البريطانية ترفع طوقا أمنيا فرضته بالقرب من مكتب بوريس جونسون الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على لفافة مجهولة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفرضت الشرطة البريطانية، طوقا أمنيا، لفترة وجيزة، بعد العثور على اللفافة، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها رفعت الطوق الأمني، الذي فرضته بالقرب من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت، بعد أن شاهد الضباط قطعة لم يكشف عنها فى مكان قريب.

وأضافت الشرطة أنها فرضت نطاقا أمنيا لفترة وجيزة، بعد أن عثر ضباط على لفافة مجهولة في المنطقة لكنها رفعته بعد أن تأكدت أنها لا تشكل خطرا.

وأشارت الشرطة البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه "تم تقييم اللفافة وهي ليست مريبة".

وفى وقت سابق كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لإجراء تعديل وزاري كبير في مجلس وزرائه في شهر سبتمبر الجاري، وسط شائعات حول خفض رتب بعض كبار وزرائه.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن المحافظين الطموحين والمسؤولين المهنيين مقتنعون بأن التعديل الوزاري وشيك ، بل ومن الممكن أن يأتي في أقرب وقت غدًا بمنتصف أسبوع محوري لرئيس الوزراء ، قبل المؤتمر الوطني لحزب المحافظين في أكتوبر.

وبحسب وسائل الإعلام، يمكن أن يشمل التعديل الوزراء خفض رتب وزير الخارجية دومينيك راب ووزيرة الشؤون الداخلية بريتي باتيل ووزير التعليم جافين ويليامسون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جونسون تهرب مرارًا من الأسئلة حول التعديل الوزاري المزعوم القادم في مؤتمر صحفي مساء أمس.

 


بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

الشرطه البريطانيه

العثور على لفافه مجهوله

اخبار بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيادة الضرائب تثير الجدل فى بريطانيا.. بوريس جونسون يدافع فى البرلمان عن رفع التأمين الوطنى لتمويل قطاع الصحة بقيمة 12 مليار إسترلينى وسط معارضة من حزبه.. صحف: يزيد العبء الضريبى إلى أعلى مستوى خلال وقت السلم

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:26 ص

جونسون: سنساعد الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 07:10 م

جارديان: انتقادات لخطط بوريس جونسون برفع الضرائب لتمويل هيئة الخدمات الصحية

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:18 م

ديلى ميل: بوريس جونسون ربما يطيح بوزير الخارجية بسبب عطلته وقت سقوط كابول

الإثنين، 30 أغسطس 2021 05:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة