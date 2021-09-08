الدنمارك تطلب من المهاجرين العمل لقاء الحصول على إعانات اجتماعية

(وكالات)

أعلنت حكومة الدنمارك أنه سيتعين على المهاجرين في البلاد العمل 37 ساعة أسبوعيا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الحكومة، التي حددت هدف "صفر طلبات لجوء"، أن الخطة تهدف لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن للصحافيين: "نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب".

وأضافت: "لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم"، وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج لموافقة النواب.

وتوضح الخطة أن هدفها إدماج 20 ألف شخص بدفعهم للحصول على عمل ما، من خلال مكاتب الحكومة المحلية.

ووفق الحكومة، فإن ستا من عشر نساء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لا يشاركن في سوق العمل الدنماركية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 11 بالمئة من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة هم من المهاجرين، و58 بالمئة من هؤلاء مواطنون من دول تعتبرها كوبنهاغن "غير غربية".