اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدنمارك تطلب من المهاجرين العمل لقاء الحصول على إعانات اجتماعية

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 05:03 ص
الدنمارك تطلب من المهاجرين العمل لقاء الحصول على إعانات اجتماعية رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حكومة الدنمارك أنه سيتعين على المهاجرين في البلاد العمل 37 ساعة أسبوعيا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الحكومة، التي حددت هدف "صفر طلبات لجوء"، أن الخطة تهدف لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن للصحافيين: "نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب".

وأضافت: "لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم"، وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج لموافقة النواب.

وتوضح الخطة أن هدفها إدماج 20 ألف شخص بدفعهم للحصول على عمل ما، من خلال مكاتب الحكومة المحلية.

ووفق الحكومة، فإن ستا من عشر نساء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لا يشاركن في سوق العمل الدنماركية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 11 بالمئة من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة هم من المهاجرين، و58 بالمئة من هؤلاء مواطنون من دول تعتبرها كوبنهاغن "غير غربية".

 

 


الدنمارك

المهاجرين

إعانات اجتماعية

كوبنهاغن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اكتشاف كنز فى الدنمارك عمره 1500عامًا ووزنه 945 جرامًا .. اعرف موعد عرضه

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 09:00 م

المفوضية الأوروبية تصرف 201 مليون يورو لإنعاش الاقتصاد فى الدنمارك

الخميس، 02 سبتمبر 2021 01:07 م

الدنمارك ترفع قيود كورونا اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل

السبت، 28 أغسطس 2021 08:00 ص

كايير وطاقم الدنمارك الطبي يحصلون على جائزة رئيس يويفا لانقاذهم إريكسن

الخميس، 26 أغسطس 2021 06:30 م

الدنمارك تعلن انتهاء عمليات الإجلاء الجوى الخاصة بها من أفغانستان

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:21 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة